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Житель Курского района привлечен к ответственности за кражу соломы
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Житель Курского района привлечен к ответственности за кражу соломы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 158 УК РФ привлечен житель деревни Алябьево Курского района. Суд признал его виновным в краже соломы с поля «Пристенской зерновой компании» в декабре 2017 года.
Мужчина решил пополнить запасы соломы в своем личном подсобном хозяйстве. Недолго думая, он взял эвакуатор-погрузчик, и отправился в поля «Пристенской зерновой компании», расположенные вблизи деревни Чаплыгина Пашковского сельсовета Курской области. Там он захватил тюки с соломой и отвез их в деревню Алябьево. Решив, что соломы в хозяйстве мало не бывает, Бартенев вновь вернулся на поле и похитил еще два тюка с соломой.
Спустя всего несколько дней, обвиняемый был пойман с поличным при объезде деревни участковым уполномоченным полиции. По признанию самого преступника, он решил поделиться соломой и с другими местными жителями, поэтому ворованную солому нашли сразу в нескольких подворьях.
В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. Суд принял во внимание чистосердечное признание подсудимого, положительные характеристики его личности с места проживания, смягчающее обстоятельство в виде добровольного возмещения им ущерба, нанесенного «Пристенской зерновой компании» в январе 2018 года, а также участие в воспитании и содержании несовершеннолетнего ребенка. И назначил подсудимому наказание в виде 120 часов обязательных общественных работ.
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