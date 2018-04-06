Финансовые пирамиды и другие лохотроны 1990-х

Появление в России 1990-х годов столь грандиозных в масштабах многомиллионной страны способов мошенничества было обусловлено целым рядом причин, одна из которых заключалась в том, что россияне совершенно не представляли, как в это смутное время следует распорядиться имевшимися у них накоплениями.

Финансовые пирамиды

Если не считать историю с приватизацией, то МММ и иже с нею — наиболее серьезный сегмент деятельности мошенников 1990-х. Во всяком случае в плане объемов денежных средств, которые прошли через пирамиды. Счет идет на миллиарды, и не факт, что сами организаторы данных схем были в курсе, какими именно денежными объемами их конторы, разбросанные по обширной территории бывшего СССР, оперировали.

Российский публицист Антон Кротков в своей книге «Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди» приводит данные, касающиеся 11 российских финансовых пирамид, которые, по его мнению, в 1990-е нанесли наисерьезнейший урон гражданам России. На первом месте стоит легендарная МММ (20 трлн рублей мошеннической прибыли, 10 млн жертв обмана). Затем следует «Русский Дом Селенга», обдуривший 2,4 млн человек на 2,8 трлн неденоминированных рублей (далее приводятся суммы в аналогичном расчете). Чуть меньше «поднял», по подсчетам Кроткова, «Хопер инвест» («отличная компания», как преподносила она себя в тогдашней массированной телерекламе) — 2,6 трлн рублей (4 млн жертв). Следом, по мере убывания полученных в результате грандиозного мошенничества средств идут «Русская недвижимость» (около 2 трлн; 1,4 млн жертв), «Тибет» и банк «Чара» (по полтора трлн), «Властелина» (536,7 млрд; 24 тыс. жертв) и другие миллиардеры 1990-х — «Гермес-Финанс», «АВВА» Березовского, «Олби-Дипломат». Завершает список Кроткова «Л. Е. Н. И. Н» — была тогда и такая «инвестиционная» компания (25 млрд; 2,3 млн жертв).

Российские эксперты напоминают, что, безусловно, эта статистика весьма условна, поскольку сегодня практически невозможно определить масштабы подобных афер. Однако если цифры и отличаются от реальных, то, вероятнее всего, в сторону увеличения.

Афера на государственном уровне?

В мае 1993 года Минфином РФ были выпущены государственные краткосрочные облигации (ГКО). Издание «Коммерсант-Деньги» опубликовало информацию о том, что российское государство тогда выстраивало таким образом финансовую пирамиду, схожую по типу с МММ. И якобы в этой схеме действовала оффшорная фирма на Нормандских островах. «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ приводил данные о движении денежных потоков, исчисляемых с 1993 год по 1998 год десятками миллиардов долларов США, дойчмарок, франков и евро. Тем не менее никакого продолжения в суде эта история в итоге не получила.

Они делали установку

Начало 1990-х годов — «медовые» годы для разномастных экстрасенсов, целителей и магов, прорвавшихся на Центральное телевидение. Первым на ЦТ появился со своими сеансами А. Кашпировский, летом 1989 года. Потом были Джуна, по слухам лечившая Л. И. Брежнева; «сурдопереводчик» Алан Чумак ; увешанный цепями демонический усач Юрий Лонго…

Академик РАН Э. П. Кругляков в свое время опубликовал статью с недвусмысленным названием «Что же с нами происходит?» Судя по ее содержанию, в те годы происходило много чего. С открытием информационных шлюзов после распада СССР на россиян обрушился поток сведений об инопланетянах, астрологических закономерностях и о разнообразных лжеучениях. Псевдолекари порицались Кругляковым особо. «Уникальные» достижения Джуны ученый оставил на совести прессы и ТВ. То же самое касалось и других «целителей» — Кашпировского, Чумака, Горного, Лонго. Академик делал акцент на том, что определенная кучка психологов просто тонко почувствовала момент «ожидания обманутым народом чуда» и сыграла на нем с выгодой для себя.

Таймшеры, «наперстки» и т.д.

Одним из распространенных видов мошенничества в того периода были таймшеры — продажа российскими фирмами права на регулярный отдых в определенном месте планеты. Данную жульническую схему в статье «Как увидеть небо в таймшерах» описала в «Известиях» Галина Паперная: в крупных городах страны действовали конторы, которые за крупные суммы (от 5 до 50 тысяч долларов) выдавали сертификаты на пользование некими зарубежными «бунгало» ежегодно (или чаще) на протяжении десятков (!) лет. В реальности предложение оказывалось блефом.

Бюджетно-уличный вариант обмана 1990-х — игра в «наперстки». С этого начинали многие тогдашние ОПГ. Выиграть в «наперстки» человек с улицы просто не мог — игра была заранее настолько срежиссирована, что импровизации не предусматривала.