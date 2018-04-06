В Аргентине вооруженные грабители напали в кампусе на лауреата Нобелевской премии по медицине Майкла Росбаша

Аргентине трое вооруженных преступников ограбили американского ученого с мировым именем Майкла Росбаша, который недавно был награжден

Нобелевской премией по медицине за изучение молекулярных механизмов, пишет

La Nacion

Преступление было совершено 5 апреля около 13:30 рядом с университетом в Буэнос-Айресе , куда 74-летний профессор Майкл Росбаш прибыл на вручение почетной докторской степени. Когда Росбаш и его спутник — профессор Омар Косо, — припарковали свою машину на территории кампуса, к ней приблизились трое мужчин, которые передвигались на двух мотоциклах.

Злоумышленники, угрожая ученым оружием, попытались открыть автомобиль, а потом разбили стекло и похитили лежавшие в салоне вещи. Добычей преступников стали бумаги с научной работой профессора Росбаша, а также его паспорт, пишет

Мероприятие с чествованием американского профессора в Институте физиологии, молекулярной биологии и нейронауки при университете Буэнос-Айреса было отложено до вечера, поскольку Майклу Росбашу пришлось заняться восстановлением паспорта. Ученый планировал уже 6 апреля вернуться в США

В администрации университета Буэнос-Айреса посетовали на то, что на территории кампуса наблюдается рост криминальной активности, а насилие стало обыденным явлением. В то же время власти делают слишком мало для обеспечения безопасности.

Майкл Росбаш родился в семье еврейских беженцев из нацистской Германии . Его отец Альфред Росбаш был синагогальным кантором, а мать Хильде занималась исследованиями в области клинической цитопатологии.

Докторскую степень Майкл Росбаш получил в 1970 году в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. Он также работал в Эдинбургском университете в Шотландии, а с 1974 года работает в Брандейском университете.