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В Аргентине вооруженные грабители напали в кампусе на лауреата Нобелевской премии по медицине Майкла Росбаша
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В Аргентине вооруженные грабители напали в кампусе на лауреата Нобелевской премии по медицине Майкла Росбаша 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Аргентине трое вооруженных преступников ограбили американского ученого с мировым именем Майкла Росбаша, который недавно был  награжден
Нобелевской премией по медицине за изучение молекулярных механизмов, пишет
La Nacion
Преступление было совершено 5 апреля около 13:30 рядом с университетом в Буэнос-Айресе, куда 74-летний профессор Майкл Росбаш прибыл на вручение почетной докторской степени. Когда Росбаш и его спутник — профессор Омар Косо, — припарковали свою машину на территории кампуса, к ней приблизились трое мужчин, которые передвигались на двух мотоциклах.
Злоумышленники, угрожая ученым оружием, попытались открыть автомобиль, а потом разбили стекло и похитили лежавшие в салоне вещи. Добычей преступников стали бумаги с научной работой профессора Росбаша, а также его паспорт, пишет
dpa International
Мероприятие с чествованием американского профессора в Институте физиологии, молекулярной биологии и нейронауки при университете Буэнос-Айреса было отложено до вечера, поскольку Майклу Росбашу пришлось заняться восстановлением паспорта. Ученый планировал уже 6 апреля вернуться в США.
В администрации университета Буэнос-Айреса посетовали на то, что на территории кампуса наблюдается рост криминальной активности, а насилие стало обыденным явлением. В то же время власти делают слишком мало для обеспечения безопасности.
Майкл Росбаш родился в семье еврейских беженцев из нацистской Германии. Его отец Альфред Росбаш был синагогальным кантором, а мать Хильде занималась исследованиями в области клинической цитопатологии.
Докторскую степень Майкл Росбаш получил в 1970 году в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. Он также работал в Эдинбургском университете в Шотландии, а с 1974 года работает в Брандейском университете.
2 октября 2017 года три американских профессора — Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, — получили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за изучение молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы живых существ.
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