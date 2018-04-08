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Над автоподходами к Крымскому мосту соединили пролёты путепровода
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Над автоподходами к Крымскому мосту соединили пролёты путепровода 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Наша Газета Крым
В Керчи соединён последний пролёт путепровода, который расположен над автоподходами к Крымскому мосту. Об этом информирует НСН со ссылкой на мэра Керчи Сергея Бороздина.
Отмечается, что также ведутся работы по устройству дорожного полотна на путепроводе, который соединит микрорайон Аршинцево с центром Керчи.
Ранее на арочном пролёте Крымского моста были установлены противоветровые обтекатели.
Профессор кафедры международного права международно-правового факультета МГИМО Дмитрий Лабин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» ранее рассказал, к чему приведут планы Украины подать иск к России из-за Крымского моста.
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