Над автоподходами к Крымскому мосту соединили пролёты путепровода

Керчи соединён последний пролёт путепровода, который расположен над автоподходами к Крымскому мосту. Об этом информирует НСН со ссылкой на мэра Керчи Сергея Бороздина

Отмечается, что также ведутся работы по устройству дорожного полотна на путепроводе, который соединит микрорайон Аршинцево с центром Керчи.

Ранее на арочном пролёте Крымского моста были установлены противоветровые обтекатели.