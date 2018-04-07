Будем атаковать. Крымский мост разозлил ОУН

Общественная организация «Добровольческое движение ОУН» (запрещенная в России организация — прим. ред.) готова использовать методы партизанской войны в оккупированном Крыму

«Это война. Методы партизанской войны не изменились со времен Первой и Второй мировой войны, мы готовы их использовать, и мы их уже использовали — мы были на фронте», — заявил «Обозревателю» руководитель этой организации Николай Коханивский

Отвечая на вопрос, планирует ли «Добровольческое движение ОУН» препятствовать открытию автомобильного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на май текущего года, он заметил: «У нас нет глобальных возможностей — чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове ». «Мы не исключаем вариант того, что российские учреждения мы будем атаковать не только на территории Украины », — добавил Коханивский.

«Обозреватель» спросил, какие меры организация планирует предпринять непосредственно на территории аннексированного Крыма. «Будем думать. Понятно, что мы хотим любыми методами вернуть Крым, но в меру своих возможностей. Не хочу хвалиться тем, что пока не сделано. Мы думаем над этим», — ответил руководитель организации.

В контексте готовности «Добровольческого движения ОУН» совершать теракты, Коханивский заявил: «Идет война. А как вы хотите? Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв? Вы хотите, чтобы во время войны мы выходили с плакатами: „Оккупанты, прочь!“ или „Нет Крымскому мосту“? Это же глупость. Политическими методами борьбы пусть занимается президент».