Медный след в ядерном Новоуральске

В «закрытом» Новоуральске разворачивается экологический скандал. Как выясняется, в ЗАТО, где обогащают уран, на протяжении нескольких лет тоннами свозятся крайне опасные промышленные отходы. Яды лежат под открытым небом, в их утилизации как будто никто и не заинтересован.

"Волосы дыбом встали"

На полигон, который на правах долгосрочного арендатора содержит ООО «Утилис», свозятся химические отходы из ряда российских регионов. При этом «ядовитая помойка» расположена в черте города. Рядом — гаражи, жилые дома, школы и детсады. В 300 метрах — детский мотовелоклуб.

По традиции первыми тревогу забили не городские чиновники, а общественники. Это произошло осенью 2017 года.

"Водители самосвалов рассказали, что отходы везут и везут, что резко увеличились объемы. Мы приехали туда и увидели, какое безобразие творится. Лежат огромные пакеты с неизвестным содержимым, многие из них порваны. Все это скидывается в яму, туда же сваливается снег. Подтаяло — и все эти яды потекли с грунтовыми водами в почву, водоем", — рассказал "Уралинформбюро" местный активист Игорь Латкин.

Общественники самостоятельно взяли на полигоне «Утилис» пробы отходов и отправили их на анализ.

"Когда увидели результаты — волосы дыбом встали. Там в сотни раз превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) по ртути, кадмию, хрому, свинцу. Но самое убийственное по мышьяку — в 770 тысяч раз!", — подчеркивает Игорь Латкин.

Пакеты с отходами скидываются в яму. Скрин с видео Дениса Сизова/Youtube.com.

Возможно, ситуация не достигла бы такой критической точки, если бы городские власти вовремя обратили на нее внимание. Вопрос о свалке поднимался еще несколько лет назад: Денис Сизов (в ту пору депутат свердловского Заксобрания — прим. ред.) заявил о том, что в город на автомобилях завозятся отходы. «Но вопрос поставил неправильно — дескать, везут без паспортов. Паспорта ему предоставили. И обвинили в самопиаре. Более того, были даже угрозы парламентарию. На этом дело закончилось», — отмечает Игорь Латкин.

Экс-депутат ЗакСо Денис Сизов сделал видео еще в 2014 году. С тех пор ситуация только усугублялась.

Полигон — пылесос

Как выяснилось в ходе депутатских слушаний, в числе поставщиков «Утилиса» — большой список предприятий. В первых рядах — холдинг УГМК (поставляет порядка 30% отходов) — ОАО «СУМЗ» (Среднеуральский медеплавильный завод).

"Компания «Утилис», как пылесос, работает. Хватается за все. Финансовое сопровождение идет неплохое. Привезти отходы, бросить их и получить за это 400 миллионов — неплохо?", — рассуждает Игорь Латкин.

"Утилис" имеет непростую историю: за последние несколько лет у него неоднократно менялись учредители, сообщает издание «Компромат-Урал». По данным источника «Уралинформбюро», плата одного только УГМК составляет сотни миллионов рублей.

Тюмени, Омска, По словам горожан, фуры едут в Новоуральск и днем, и ночью. Из Ревды (там расположен СУМЗ — прим. ред.), Медногорска Кыштыма и других российских городов тоннами свозятся яды. И это в 80-тысячный город, где расположены хранилища радиоактивных отходов!

Фото: Городская река бунарка покрылась ржавыми пятнами. Скрин с видео/Youtube.com На депутатских слушаниях директор ООО «Утилис» Андрей Овчинников пояснил, что до 2015 года предприятие занималось захоронением отходов, после чего — в связи с изменениями в законодательстве — начало принимать их только на хранение.

"Полигон располагает картой, специально построенной для размещения отходов 3 класса опасности, и прошел госэкспертизу. Отходы поступают как в таре — в мешках, так и в рассыпном виде, когда они сгружаются самосвалами. Проникновению опасных частиц в почву и воду препятствует глиняный замок", — цитирует Овчинникова местная газета «Нейва».

Так откуда же взялся мышьяк?! Напомним, что к 3-му классу относятся средне опасные отходы. В частности, соединения марганца, серебра, никеля, меди, бензосодержащие отходы, соляная кислота, фосфаты. После их воздействия природа уходит «в нокдаун» на 10 лет. Но это при условии, что полигон закрыт. А если поставки на него идут нескончаемым потоком, то десятилетка восстановления откладывается год за годом. Сегодня это ориентировочно 2028 год.

"Есть технологический регламент обращения с опасными веществами, где четко прописано, как следует хранить подобные отходы. Должны быть стены, крыша, бетонный пол, предохраняющие от кислотно-щелочного проникновения. И отходы различных производств ни в коем случае не должны смешиваться, поскольку начинаются необратимые процессы. А здесь — положили вместе, перемешали и смотрят, что будет. Полная безответственность! Собственник компании лукавит насчет классов опасности складируемых отходов. Дескать, не выше 3 класса опасности. Ничего подобного! Мышьякосодержащие однозначно относятся ко второму!", — отмечает Игорь Латкин.

Опасные отходы вываливаются из пакетов и перемешиваются. Скрин с видео Дениса Сизова/Youtube.com.

По данным городской администрации, в 2016 году на полигон «Утилиса» поступило 13,5 тысячи тонн отходов 3 класса опасности, а только в 3-м квартале 2017-го — 4,7 тысячи тонн. Можно предположить, что спрос на свалку, защищенную от тех же активистов «Гринписа» забором с колючей проволокой и пропускным режимом, растет с каждым годом.

"В том числе отходы производства олеума (раствор серного ангидрида, который нельзя разбавлять водой — прим. ред.) и серной кислоты, осадок мышьякосодержащий (!) обезвоженный, отходы производства черной меди… И хранятся они с явными нарушениями. Отходы приняты на хранение сроком более чем 11 месяцев с целью дальнейшей утилизации. Но поскольку в настоящее время нет технологии их переработки, велика вероятность, что храниться они будут до 2035 года — вплоть до окончания эксплуатации полигона", — приводит «Нейва» слова главного специалиста горадминистрации по охране окружающей среды Натальи Никитиной

УГМК — вон!

30 марта глава Новоуральска Александр Баранов встретился с гендиректором УГМК Андреем Козицыным . «Медный король» попросил тайм-аут в две недели, чтобы собрать информацию и разобраться в ситуации.

Горожане надеются, что Козицын предложит разумный сценарий действий — остановит завоз отходов СУМЗа и найдет для них свалку за пределами Новоуральска. И, конечно, заберет то, что УГМК уже привезла на хранение.

Как сообщила «Уралинформбюро» депутат новоуральской гордумы Елена Стрельцова, Межрегиональное управление №31 федерального медико-биологического агентства России (Новоуральск) 28 марта возбудило административное расследование в отношении ООО «Утилис». «Они возьмут анализ атмосферного воздуха, как только потеплеет — анализ почвы и воды. Однако в их компетенцию не входит анализ самих отходов, поэтому руководитель управления Татьяна Бовенкова направила в окружной Росприроднадзор письмо с просьбой исследовать ввозимые „Утилисом“ отходы и сообщить о результатах», — отметила депутат.

Новоуральские общественники запечатлили последствия свалки «Утилиса». Видео/Yotube.com.

Новоуральцев удивляет позиция, которую заняли в городской прокуратуре и в окружном Росприроднадзоре. Надзорное ведомство назначило проведение собственной проверки только на май. А в Росприроднадзоре не сочли нужным подключить сотрудников к рабочей группе — несмотря на неоднократные обращения горожан.

"Ситуация с полигоном волнует всех новоуральцев. Ведь только 1% отходов — это новоуральские, а 99% свозятся из других городов", — подчеркивает Стрельцова.

"Уралинформбюро" направляет запросы в надзорные ведомства и продолжает следить за ситуацией.

Кристина ШАБУНИНА