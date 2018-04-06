Жители Академического района узнали о программе долголетия в центре культуры и досуга

Центр культуры и досуга «Академический» вошел в число пилотных проектов по программе Правительства Москвы «Московское долголетие».

Для освещения программы мероприятий городского проекта «Московское долголетие» и вовлечения населения в ход ее реализации, накануне прошла встреча жителей района с директором и художественным руководителем ЦКиД «Академический».

Директора центра культуры и досуга «Академический» Алина Жорова и художественный руководитель Георгий Гераскин рассказали, какие мероприятия будут проводиться в рамках этой программы, для чего это нужно людям старшего возраста, а также ответили на все вопросы гостей мероприятия.

Встреча прошла в форме открытого диалога в центре, который ждет всех желающих по адресу: ул. Шверника, 13, корпус 2.