Администрацию Костромы разоряет антивирусник Касперского

Требование ставить на компьютерах, которые находится в органах власти, антивирусные программы, плохо влияет на небогатую казну Костромы . Как узнал KOSTROMA.TODAY, администрация города сейчас закупает «антивирус» Касперского, чтобы установить на всех своих компьютерах.

Потратить на все это, по нашей информации, предполагается около 470 тысяч рублей из бюджета. Как удалось узнать KOSTROMA.TODAY, планируется закупить антивирусы для 480 компьютеров.

В администрации выбрали программу Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Она предлагает расширенные функции по защите информации для компаний и учреждений.

Лицензия на антивирус действует год, после этого придется закупать новую.