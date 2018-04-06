В Казани после схода в «Салават Купере» задержали двух противниц МСЗ

Двух активисток движения «Против мусоросжигательного завода в Казани . За раздельный сбор отходов» Гузель Халилову и Гульназ Смирнову задержали 6 апреля. Участницам движения позвонили рано утром перед работой и убедительно попросили приехать в отдел полиции. При этом 5 апреля полицейские пытались вручить Гульназ повестку для явки в полицию. Активисток обвиняют по ч. 5 ст. 20.02 КОАП РФ — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». «По словам Гузель, ее обвиняют в том, что на народном сходе 25 марта она призывала жителей участвовать в незаконном митинге. В действительности же Гузель призывала людей приходить только на согласованные акции. Гульназ обвиняют в том, что она сделала репост новости из группы во «ВКонтакте» о том, что 7 апреля состоится митинг», — рассказал корреспонденту «АиФ-Казань» участница движения Вера Керпель. В ближайшее время суд рассмотрит дело активисток. Напомним, 25 марта более 1000 человек вышли на сход против мусоросжигательного завода в микрорайоне « Салават Купере». В тот день за порядком на собрании жильцов следил один полицейский, который никому претензий не предъявлял.