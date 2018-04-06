Ещё
Житель алтайского села нашел у себя в огороде противотанковую гранату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель алтайского села нашел у себя в огороде противотанковую гранату 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Боевую ручную противотанковую гранату обнаружил у себя на участке житель алтайского села.
По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Алтайскому краю, в село Усть-Алейка Калманского района из Барнаула была направлена для обезвреживания инженерно-саперная группа ОМОН. Специалисты установили, что найденный предмет является боевой ручной противотанковой гранатой РПГ-22.
Поскольку она представляла опасность, было принято решение уничтожить ее. Саперы подорвали гранату в карьере, расположенном на окраине поселка.
АиФ — Алтай: последние новости
В Алтайском крае без вести пропал 20-летний парень В Алтайском крае начали восстанавливать разрушенные паводком мосты Погоня за должником. Просроченные алименты – как дорога в новую жизнь?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост44
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ168
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ75
В Москву придет аномальное потепление13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение