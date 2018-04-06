Житель алтайского села нашел у себя в огороде противотанковую гранату

Боевую ручную противотанковую гранату обнаружил у себя на участке житель алтайского села.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Алтайскому краю, в село Усть-Алейка Калманского района из Барнаула была направлена для обезвреживания инженерно-саперная группа ОМОН. Специалисты установили, что найденный предмет является боевой ручной противотанковой гранатой РПГ-22.

Поскольку она представляла опасность, было принято решение уничтожить ее. Саперы подорвали гранату в карьере, расположенном на окраине поселка.