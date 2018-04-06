Опубликованы голые селфи голливудской дивы

Киберпреступники взломали смартфон актрисы Риз Уизерспун . Интимные фото артистки попали в Сеть.

На обнародованных селфи красотка, ну очень похожая на голливудскую звезду, позирует, лежа в кровати. Девушка обнажена, и ракурс открывает вид на грудь артистки, сообщает Telegram-канал Super.

Добавим, что это не единственные снимки девушки, которые оказались в общем доступе. Теперь в интернете «гуляют» фото красотки в купальнике у бассейна и ванной комнаты.

Кстати, в 2013 году хакеры «слили» изображения некой барышни, которая напоминает знаменитую Уизерспун. Однако она ли это на фото, тогда установить не удалось.