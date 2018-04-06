Хакеры выложили в Сеть интимные фото Риз Уизерспун

Единственный способ избежать утечки своих интимных фотографий — не делать интимных фотографий. В этом на своем опыте убедилась и Риз Уизерспун . Хакеры взломали личные аккаунты звезды в социальных сетях и выложили в Интернет огромное количество снимков, которые сама Риз предпочла бы не демонстрировать. Фотографии опубликовал скандальный портал Celeb Jihad. На большинстве их них Риз проводит время в компании друзей и подруг на светских вечеринках, но есть и весьма пикантные фотографии. Как оказалось, самая известная блондинка Голливуда просто обожает делать селфи своей обнаженной груди. Теперь на нее могут полюбоваться миллионы пользователей.

Впрочем, посмотреть есть на что. 42-летняя актриса совершенно не выглядит на свой возраст. Сложно поверить, что у Риз уже очень взрослая дочь. На совместных фотографиях кажется, что 18-летняя Ава позирует со своей подругой или старшей сестрой, а не мамой.

Сама Риз пока никак не прокомментировала новость о том, что ее личные фото стали достоянием общественности. Свой официальный аккаунт в Instagram она предпочитает наполнять куда более скромными фотографиями. Одним из ее последних постов стал совместный снимок мужа и ее двоих сыновей: 14-летнего Дикона и 5-летнего Теннесси. «Мои мальчики», — подписала фотографию звезда. Нетрудно заметить, что старший сын Риз — просто копия своего отца, первого мужа актрисы Райана Филиппа

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