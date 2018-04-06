Плюсы и минусы новых правил нотариального экзамена

Минюст России утвердил новый порядок назначения на должность нотариуса. Проект приказа был опубликован еще в декабре и вынесен на общественное обсуждение, в котором активно приняли участие авторы Legal.Report. Был высказан ряд замечаний, многие из которых были учтены, а некоторые нет.

Новыми правилами сохранена 3-ступенчатая процедура назначения на должность, состоящая из письменного экзамена, обсуждения рекомендации и профессионального опыта претендента, а также собеседования. Спорной по-прежнему остается необходимость сдачи письменного экзамена, поскольку до этого экзамены уже сдавались дважды: при поступлении и по окончании стажировки. Даже если рассматривать новый экзамен исключительно как проверку практических навыков претендента, то такие навыки проверяются как раз по окончании стажировки. Ее цель заключается не в теоретической подготовке (что делается в стенах университетов), а в обучении практическим навыкам работы в нотариальной конторе. Получается, что введенный письменный экзамен при назначении на должность дублирует, по сути, экзамен, проводимый по окончании стажировки. Один из них является, очевидно, лишним.

В новых правилах учтены многие высказанные в ходе общественного обсуждения замечания, касающиеся присвоения баллов при оценке профессионального опыта претендента. В частности, теперь закреплены повышенные баллы за продолжительный стаж работы по юридической специальности; проводится различие между учеными степенями кандидата и доктора наук; учитывается опыт работы в научно-консультативных советах при Федеральной нотариальной палате, Верховном суде РФ и других федеральных судах; принимается во внимание наличие у претендента государственных и ведомственных наград Минюста, наград нотариальных палат, научных публикаций и опыта образовательной деятельности в сфере нотариата.

Замечательно, что затеянное Минюстом в течение первого квартала 2018 года общественное обсуждение прошло не зря. Многие из высказанных замечаний были учтены разработчиками приказа Минюста. И хотя утвержденные правила неидеальны и ряд их положений по-прежнему спорен, они, безусловно, являются огромным шагом вперед по установлению прозрачности процедуры назначения на должность нотариуса. Вводимый Минюстом новый «Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса» имеет большое значение для нотариата, поскольку способен значительно повысить уровень доверия к нему в обществе.