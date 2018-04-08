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Expressen: противостояние России и США похоже на ситуацию перед Первой мировой войной
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Expressen: противостояние России и США похоже на ситуацию перед Первой мировой войной 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Журналист шведской Expressen Матс Ларссон назвал текущие отношения между Россией и Западом с ситуацией накануне Первой мировой войны.
«Сейчас нам часто кажется, что холодная война вернулась. Если бы это было так хорошо. Во многих смыслах обстановка в мире сейчас куда опаснее», — пишет автор.
По его словам, конфликт идеологий, на котором строилась холодная война, был исчерпан после падения Берлинской стены, поэтому то, что происходит сейчас, — это не противостояние больших идеологий 1960-го года, а скорее ситуация сравнимая с положением в мире в 1910-м году.
По мнению журналиста, мы вернулись к временам, когда действия государств зависели в первую очередь от их национальных интересов и страны рисковали вступить в конфликт по геополитическим причинам.
Современную Россию он описывает как государство с «фантомными болями» от распада СССР, которое не играет по правилам Запада, а якобы заинтересовано в его ослаблении.
Во времена холодной войны тоже были критические моменты, отмечает журналист, но тогда стороны конфликта соблюдали определенные правила, были определены черты, которые нельзя пересекаать.
Нынешняя ситуация гораздо более опасна, уверен Ларссон.
«Это касается отношений между Россией и Западом. Это касается отношений между Китаем и США. США все еще самая могущественная нация, но Китай вступает в игру, другие игроки тоже хотят присоединиться», — пишет журналист.
Он утверждает, что в сложившихся условиях очень полезно «изучать историю о событиях, которые привели к Первой мировой войне» и выражает надежду, что страны не «уснут за рулем» еще раз, как это было в начале прошлого века.
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