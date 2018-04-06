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Дело о крушении теплохода «Герои Арсенала» передали в суд
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Дело о крушении теплохода «Герои Арсенала» передали в суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 6 апр — РИА Новости. Дело о крушении сухогруза «Герои Арсенала», в результате которого год назад 4 человека погибли и 8 пропали без вести, передано в суд, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте России.
Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении 57-летнего капитана судна «Герои Арсенала» завершено. Он обвиняется по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
По данным ведомства, 19 апреля 2017 года капитан теплохода «Герои Арсенала», нарушив правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, не предусмотрел возможность затопления судна и гибели членов экипажа при выходе судна в Керченский пролив Черного моря в шторм, когда высота волны превысила допустимую норму.
Как отмечает ведомство, обвиняемый не вывел судно из штормовых условий в место укрытия, в результате чего теплоход «Герои Арсенала» потерпел крушение и затонул. В результате чего капитан и три члена экипажа погибли, 8 человек пропали без вести.
"Удаленность места крушения судна от берега, неблагоприятные погодные условия, свидетельствуют о гибели пропавших без вести членов экипажа судна. Кроме того, в результате гибели судна с перевозимым грузом судовладельцу — иностранной компании причинен крупный ущерб в размере около 70 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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