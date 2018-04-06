Каким строительным подрядчикам Урала можно доверить свои дома

На Среднем Урале составили рейтинг добросовестных строительных организаций. О том, каким подрядчикам можно доверить строительство своего жилья, сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал»

Ассоциация строителей Урала опубликовала рейтинг добросовестных строительных организаций. Данные составлялись на основании мнений крупнейших генподрядчиков и застройщиков. По итогам 2017 года, добросовестными были признаны сразу 19 компаний. Среди них: ООО «НПП Стройтэк», «Спецстроймех», «Спецподземстрой», «Аверс-СК», «Девятый трест — Екатеринбург », «Лифтмонтаж-1», «Флайт», «МСС», «Альфа Строй», «СК РостЕК», «ПМК-2», «Мостстройпроект», «ТуКор», «Адепласт», «Наш дом Лесной», «СМУ „Мастер“, СУ „Север“, ЗАО „Форум-Групп“ и ГК „Астра“.

При этом, по сравнению с 2016 годом, подрядные организации, признаные добросовестными, несколько изменились. Так, в топ-10 двухлетней давности можно встретить все те же ГК „Астра“ и „Стройтэк“, СМУ „Мастер“ и СУ „Север“, а также ООО „Аверс-СК“. Однако были тогда и другие компании: ООО СК „КМ-Центр“, „ЭФЕС“, „Вирра, ЗАО „СМУ № 5“, а также „СМУ № 1 УралМеталлМонтаж“.

Отметим, что рейтинг составляется для того, чтобы повысить ответственность, исполнительскую дисциплину и качество работы подрядчиков, принимающих участие в строительстве и проведении капремонта.