Моногород Ясный может стать территорией опережающего развития

Комиссия при Минэккономразвитии РФ приняла положительное решение о создании ТОСЭР в Ясном. Теперь свое одобрение должен дать кабинет министров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для предпринимателей — резидентов ТОСЭР будет создан ряд преимуществ: снижение налога на прибыль, снижение страховых взносов.

Напомним, единственным городов в Оренбуржье, где создана территория опережающео социально-экономического развития, является Новотроицк

Для города статус ТОСЭР означает создание новых рабочих мест и октрытие новых производств. Резидентами могут стать бизнесмены, которые реализуют инвестпроекты с объемом капитальных вложений более 2,5 млн рублей.