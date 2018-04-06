Моногород Ясный может стать территорией опережающего развития 

Комиссия при Минэккономразвитии РФ приняла положительное решение о создании ТОСЭР в Ясном. Теперь свое одобрение должен дать кабинет министров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Для предпринимателей — резидентов ТОСЭР будет создан ряд преимуществ: снижение налога на прибыль, снижение страховых взносов.
Напомним, единственным городов в Оренбуржье, где создана территория опережающео социально-экономического развития, является Новотроицк.
Для города статус ТОСЭР означает создание новых рабочих мест и октрытие новых производств. Резидентами могут стать бизнесмены, которые реализуют инвестпроекты с объемом капитальных вложений более 2,5 млн рублей.