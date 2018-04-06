Ещё
Моногород Ясный может стать территорией опережающего развития
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моногород Ясный может стать территорией опережающего развития 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Комиссия при Минэккономразвитии РФ приняла положительное решение о создании ТОСЭР в Ясном. Теперь свое одобрение должен дать кабинет министров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Для предпринимателей — резидентов ТОСЭР будет создан ряд преимуществ: снижение налога на прибыль, снижение страховых взносов.
Напомним, единственным городов в Оренбуржье, где создана территория опережающео социально-экономического развития, является Новотроицк.
Для города статус ТОСЭР означает создание новых рабочих мест и октрытие новых производств. Резидентами могут стать бизнесмены, которые реализуют инвестпроекты с объемом капитальных вложений более 2,5 млн рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На участке улицы Октябрьской в Краснодаре ограничат движение транспорта в ночное время Алексей Шишов покинул должность главы Можги В Краснодаре утверждена концепция благоустройства четырех скверов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост44
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ168
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ75
В Москву придет аномальное потепление13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение