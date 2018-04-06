«Срочно к стоматологу!»: у Натальи Рудовой на фото рассмотрели кариес

Наталья Рудова одна из тех знаменитостей, которые не стесняются показать себя с разных ракурсов. Артистка часто балует поклонников не только сексуальными селфи, но и может продемонстрировать гримасу, как она сделала это на последнем фото.

Наталья Рудова привела пользователей рунета в ужас. Многие из подписчиков сочли, что она перепутала обычный апрельский день с Хеллоуином, опубликовав такой наводящий страх фотоснимок. Артистка оскалила свои белоснежные зубы и вцепилась взглядом в мирно листающих ленту Инстаграма людей. Безусловно, поклонники с юмором отнеслись к публикации актрисы, ведь они привыкли к разным её эмоциям, и даже запомнили её отрицательные роли в кино, поэтому считают это амплуа уже привычным. Они посоветовали Рудовой сыграть в каком-нибудь мистическом фильме, кто-то даже отметил, что она отлично справилась бы с ролью Панночки в картине «Вий».

Однако нашлось и немало специалистов, которые заполонили весь Инстаграм с целью раздавать советы звездам. Люди, по-видимому, разбирающиеся в стоматологии, принялись разглядывать зубы Натальи. А кто-то даже начал ставить диагноз и предложил посетить кабинет дантиста. Это совершенно неудивительно, ведь звезды шоу-бизнеса больше всех подвержены детальному анализу зрителей и пользователей сети. Поэтому им стоит с осторожностью публиковать свои снимки и не злоупотреблять фотошопом, так как это обязательно станет предметом обсуждения. «Срочно к стоматологу!» «Четверка справа, кариес!» «Устрашающе выглядит!» «И все равно красивая» «Серый зуб какой-то у вас»

Но фанаты не только умеют разглядывать несовершенства, но и обладают талантом сватовства. Недавно, увидев совместный фотоснимок Натальи Рудовой и рэпера Скружжи, они сочли, что из артистов вышла бы отличная пара.