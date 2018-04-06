Воробьев поручил главе Раменского района разобраться с долгостроями

Андрей Воробьев. Власти Раменского района должны уделить особое внимание решению вопроса с проблемными объектами капитального строительства, сообщил в пятницу губернатор Московской области

В пятницу глава Раменского района Андрей Кулаков отчитался перед губернатором об итогах работы в 2017 году и рассказал о поставленных на будущее задачах. На встрече было отмечено, что в районе серьезной проблемой остаются долгострои и недостроенные объекты.

«Вы несете ответственность за состояние этих объектов. Эти здания не должны уродовать облик Раменского района», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области в ходе ежегодного обращения к жителям дал областному правительству поручение ликвидировать объекты незавершенного строительства в регионе.