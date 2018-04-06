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Воробьев поручил главе Раменского района разобраться с долгостроями
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Воробьев поручил главе Раменского района разобраться с долгостроями 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти Раменского района должны уделить особое внимание решению вопроса с проблемными объектами капитального строительства, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу глава Раменского района Андрей Кулаков отчитался перед губернатором об итогах работы в 2017 году и рассказал о поставленных на будущее задачах. На встрече было отмечено, что в районе серьезной проблемой остаются долгострои и недостроенные объекты.
«Вы несете ответственность за состояние этих объектов. Эти здания не должны уродовать облик Раменского района», — сказал Воробьев.
Ранее губернатор Московской области в ходе ежегодного обращения к жителям дал областному правительству поручение ликвидировать объекты незавершенного строительства в регионе.
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