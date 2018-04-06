У многоэтажки на Федюнинского варварски обрезали деревья

Тюмени рабочие полностью спилили кроны деревьев у дома №9 по улице Федюнинского. Теперь у одного из подъездов красуются просто высокие пни. Городских экологов-активистов возмутило такое обращение с деревьями.

— Такой тип обрезки запрещен прокуратурой с 2009 года. Они расположены на придомовой территории, а это зона ответственности ТСЖ или управляющих компаний? — рассказала 72.ru Юлия Кондинкина, руководитель экодвижения «Зеленый хоровод». — Только за прошедшие 15 лет обрезкой и кронированием изуродовали около 30% деревьев? и сейчас они превращаются в аварийный, а многие уже подлежат сносу.

Наказывать и искать виновников, искалечивших деревья, будут городские власти.

— Управа Калининского округа разрешения на обрезку не выдавала. Эта территория относится к многоквартирному дому, который обслуживает УК «Содружество-М», — пояснила гульнара Сидоркина, пресс-секретарь городской администрации. — Сегодня, 6 апреля, их пригласят на составление административного протокола за выполнение работ без разрешения и нарушения технологии обрезки.

В УК «Содружество-М», в свою очередь, корреспонденту сообщили, что обрезку деревьев они не проводили.

Осенью от рук подрядчиков пострадали тополя, расположенные на улице Мориса Тореза. Здесь обрезали деревья вокруг второго в городе кафе сети McDonalds. Деревьям провели так называемую глубокую обрезку, лишив их веток. Виновных обещают наказать, но для этого придется ждать конца весны, чтобы доказать, что деревья пострадали.