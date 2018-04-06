Каякентский район под угрозой. Жителям села Джаба грозят инфекционные и паразитарные заболевания

Каякентский район под угрозой. Жителям села Джаба грозят инфекционные и паразитарные заболеванияВ ходе рейдовых мероприятий госинспекторами Управления Россельхознадзора по РД выявлен факт захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления.

Грубое нарушение требований земельного законодательства зафиксировано в с. Джаба Каякентского района. На землях сельскохозяйственного назначения, подлежащих особой охране и использовании строго по назначению — пашни, общей площадью 3 га организована несанкционированная мусорная свалка. Более того данная территория не имеет ограждения, благодаря чему к бытовым отходам имеют доступ бродячие животные, а это в свою очередь может стать причиной распространения различного рода инфекций, как среди домашнего скота, так и среди населения близлежащих населенных пунктов.

Отсутствие ограждения также способствует увеличению площади свалки путем распространения мусора ветром. Подобное халатное отношение к землям, на которых могли бы быть выращены плодоовощные, либо зерновые культуры, безусловно, губительно сказывается на состоянии почвы, уровне ее плодородности. Для уточнения вреда уже причиненного данным землям госинспекторами отобраны почвенные образы, которые направлены в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследования на наличие опасных химических веществ.

В отношении администрации составлен административный материал. Глава села вызван для дачи пояснений и составления протоколов по ст. 8.7 и 8.8 ч.2 КоАП РФ , а также выдачи предписания об устранении выявленных правонарушений.

Напомним, что согласно действующему законодательству землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства. Особое место среди них занимают сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими) и потому имеют приоритет в использовании, а также подлежат особой охране.

Фото: Россельхознадзор РД