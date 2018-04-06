Ещё
Баг iOS 11.3, который вы наверняка не заметили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баг iOS 11.3, который вы наверняка не заметили 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Обновление до iOS 11.3 может нарушить работу датчика 3D Touch на некоторых iPhone, убедился AppleInsider.ru. Редакция провела собственный эксперимент, в котором задействовала несколько моделей iPhone разных поколений, у большинства из которых проявились признаки интерфейсного бага.
Опыт показал, что проблема не имеет перманентного характера. Как правило, она проявляется только один раз после пробуждения смартфона. В «холодном» состоянии интерфейс не распознает усиленное нажатие, определяя его как удерживание, активирующее возможность удаления и перемещения иконок.
После первой попытки неудачного вызова контекстного меню приложения интерфейс восстанавливается и вновь начинает работать как ни в чем не бывало, но только до момента повторной блокировки.
Несмотря на то что баг наблюдается на iPhone большинства членов команды AppleInsider.ru, мало кто мог сказать о его существовании наверняка. Одни списывали неудачу на недостаточно сильное нажатие, а другие честно признались, что пользуются 3D Touch так редко, что не замечали сбой, пока им о нем не сказали.
Обсудить этот и другие неполадки в работе iOS 11.3 можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Как добавить AirDrop в Dock для быстрого доступа [281] Анонс. Еженедельный подкаст AppleInsider.ru Apple Watch помогли найти реального убийцу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост47
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ168
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ78
В Москву придет аномальное потепление14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение