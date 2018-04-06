Баг iOS 11.3, который вы наверняка не заметили

Обновление до iOS 11.3 может нарушить работу датчика 3D Touch на некоторых iPhone, убедился AppleInsider.ru. Редакция провела собственный эксперимент, в котором задействовала несколько моделей iPhone разных поколений, у большинства из которых проявились признаки интерфейсного бага.

Опыт показал, что проблема не имеет перманентного характера. Как правило, она проявляется только один раз после пробуждения смартфона. В «холодном» состоянии интерфейс не распознает усиленное нажатие, определяя его как удерживание, активирующее возможность удаления и перемещения иконок.

После первой попытки неудачного вызова контекстного меню приложения интерфейс восстанавливается и вновь начинает работать как ни в чем не бывало, но только до момента повторной блокировки.

Несмотря на то что баг наблюдается на iPhone большинства членов команды AppleInsider.ru, мало кто мог сказать о его существовании наверняка. Одни списывали неудачу на недостаточно сильное нажатие, а другие честно признались, что пользуются 3D Touch так редко, что не замечали сбой, пока им о нем не сказали.

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