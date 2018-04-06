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«BDSM-щикам придется искать что-то новое». В Нижневартовске закрыли интим-салон с интересной «мебелью».
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«BDSM-щикам придется искать что-то новое». В Нижневартовске закрыли интим-салон с интересной «мебелью». 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судя по изъятой оперативниками документации салона, а здесь велся подробный учет клиентов, услуги пользовались популярностью. Как рассказали в ГУ МВД по ХМАО-Югре, во время проверки в салоне находились две женщины, одна из которых представилась управляющей кабинета. Вторая задержанная представилась работником заведения, однако не смогла рассказать, что именно входит в ее обязанности. Стоит отметить, что заведение имело собственную страничку в социальных сетях, где размещались интимные фото сотрудниц и подробное описание услуг.
Проводится проверка в отношении владельца салона, пока он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности.
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