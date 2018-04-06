Около 5% участников образовательного проекта «Серебряный университет» выбрали курс финансовой грамотности

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления организации социального обслуживания департамента труда и социальной защиты Москвы Андрей Пентюхов.

«Для того, чтобы граждане более детально познакомились с правовой грамотностью в области финансов, с ноября прошлого года в рамках проекта «Серебряный университет» был запущен курс правовой грамотности именно по финансам. Когда была заявочная кампания в «Серебряный университет», порядка 8,5 тыс. человек хотели там заниматься, граждан, которые хотели бы обучаться финансовой грамотности, оказалось порядка 5% из общего числа заявившихся», — пояснил А. Пентюхов.

Он подчеркнул, что пожилым людям необходимо объяснять, как не стать жертвой мошенников.

«Нужно в первую очередь разъяснять те моменты, что граждане должны владеть всеми минимальными нормами правовых знаний в области финансов. Это сохранит им и финансы, и нервы, и здоровье. Наша задача — давать гражданам полную информацию с точки зрения профилактики преступлений, мошенничества, как себя от этого защитить», — пояснил А. Пентюхов.