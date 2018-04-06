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В Пасхальную ночь в Самаре организуют дополнительные автобусные рейсы
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В Пасхальную ночь в Самаре организуют дополнительные автобусные рейсы 

АиФ-Самара 29 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в Самаре будут организованы дополнительные автобусные рейсы, сообщает администрация областного центра.
Автобусы будут подаваться по окончании праздничных богослужений — в 02:30 — к Покровскому кафедральному собору, Кирилло-Мефодиевскому собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла и Храму в честь св. вмч. Георгия Победоносца.
По информации департамента транспорта, в день Пасхи, 8 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку — 15 апреля, на Радоницу — 17 апреля, на Троицкую родительскую субботу — 26 мая) и в День Победы, 9 мая, также будут организованы специальные автобусные маршруты к городским кладбищам.
Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим специальным маршрутам:
— 4к — «Поселок Управленческий — кладбище „Лесное“;
— 27к — „Площадь им. Кирова — кладбище „Зубчаниновское“;
— 36д — „Хлебная площадь — кладбище „Рубежное“;
— 36ю — „Кладбище „Рубежное“ — кладбище „Южное“;
— 63э — „Автостанция „Аврора“ — кладбище „Рубежное“;
— 67к — „Поселок Мехзавод — кладбище „Лесное“;
— 77д — „Хлебная площадь — кладбище „Южное“;
— 129э „Автостанция „Аврора“ — кладбище „Южное“.
Отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов — в 15:00; выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ — в 15:30 (отправление автобусов — по наполняемости).
На прошлой неделе состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, а также проведено техническое обследование автобусов, запланированных к выходу в рейсы.
К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.
Необходимо отметить, что также в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции „Аврора“, Хлебной площади, пр. Металлургов, пл. им. Кирова.
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