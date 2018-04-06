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Автобусы к церквям и кладбищам: мэрия сообщила о перевозках горожан на религиозные праздники
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Автобусы к церквям и кладбищам: мэрия сообщила о перевозках горожан на религиозные праздники 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в Самаре организуют дополнительные автобусные рейсы. Автобусы подадут по окончании праздничных богослужений: в 2:30 к Покровскому кафедральному собору, Кирилло-Мефодиевскому собору, храму во имя апостолов Петра и Павла и Храму в честь Георгия Победоносца. Маршрут в таких случаях формируется при посадке.
В ночь на 8 апреля праздничные богослужения пройдут в 459 храмах области.
—8 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку — 15 апреля, на Радоницу —17 апреля, на Троицкую родительскую субботу — 26 мая) и в День Победы, 9 мая, специальные автобусные маршруты будут курсировать к городским кладбищам, — рассказали в городском департаменте транспорта.
4 «к»: «Поселок Управленческий — кладбище „Лесное“;
27 „к“: „Площадь им. Кирова — кладбище „Зубчаниновское“;
36 „д“: „Хлебная площадь — кладбище „Рубежное“;
36 „ю“: „Кладбище „Рубежное“ — кладбище „Южное“;
63 „э“: „Автостанция „Аврора“ — кладбище „Рубежное“;
67 „к“: „Поселок Мехзавод — кладбище „Лесное“;
77 „д“: „Хлебная площадь — кладбище „Южное“;
129 „э“: „Автостанция „Аврора“ — кладбище „Южное“.
На прошлой неделе представители департамента транспорта провели комиссионный объезд по всем маршрутам, а также обследовали автобусы, запланированные к выходу в рейсы.
К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.
В дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции „Аврора“, Хлебной площади, проспекту Металлургов, площади Кирова.
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