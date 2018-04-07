Коммунальщиков обязали вывезти снег с газонов и убрать грязь вдоль обочин

Сегодня такую задачу в ходе объезда по городу поставил Мэр Вологды Сергей Воропанов . Привести в порядок необходимо как центр, так и участки в микрорайонах.

«Это одна из главных задач на ближайшие дни. Понятно, что со всего города мы не сможем вывезти снег. В первую очередь сейчас говорим о безопасности выезда с дворовых территорий и с второстепенных дорог. То есть уборка сугробов с перекрёстков и у пешеходных переходов, а также вывоз особенно огромных куч грязного снега», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Там где снега немного, его будут разбрасывать, чтобы таял быстрее. Ещё один важный вопрос — подходы к образовательным учреждениям. Например, у школы № 17 детям сейчас пройти трудно — лужи приходиться обходить по проезжей части.

«В кратчайшие сроки подтопление этого тротуара необходимо устранить, и на будущее рассмотреть возможность ремонта этого участка, предусмотреть уклоны, чтобы вода уходила», — поручил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Но такая проблема не только здесь. Задача поставлена обследовать все пешеходные подходы к детским садам и школам, летом проработать варианты решения проблемных участков, где требуется отвод воды.

Посмотрел мэр и состояние дворов, в частности, в заречной части города. За эти территории отвечают управляющие организации — УК и ТСЖ. Именно они должны ликвидировать лужи рядом с жилыми домами. Но если управляющая организация не реагирует, заявку можно оставить и в центральной городской диспетчерской по номеру: 72-35-53. Оттуда информация поступает сразу в три подразделения.

«В административно-технический отдел, инспекторы которого выйдут на место и оценят масштабы проблемы. Направляется сообщение также в службу, которая занимается ливневой канализацией, ну и соответственно, ещё раз в управляющую компанию, чтобы она обратила внимание. Если УК не отреагирует, то будет привлечена к административной ответственности", — рассказал заместитель мэра города — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

Помимо этого, с понедельника сотрудники «Магистрали» начнут приводить в порядок дороги вдоль обочин. Коммунальщикам предстоит убрать песок, скопившийся за зиму вдоль бортового камня. А как только установится стабильный «плюс», займутся газонами — необходимо очистить их от оставшейся листвы и мусора. Также предстоит отремонтировать и покрасить ограждения у дорог.

В конце апреля традиционно подключиться к благоустройству города смогут и горожане — работники учреждений и предприятий, чиновники, школьники и студенты выйдут на общегородской субботник, чтобы подготовить Вологду к лету.