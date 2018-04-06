Под Калининградом нашли тело провалившегося под лед шестилетнего ребенка

Вечером 4 марта трое детей играли на льду реки возле промоины, лед проломился, шестилетний мальчик оказался в воде. Очевидцем ЧП стал житель Гвардейска, который попытался спасти тонущего ребенка, но тот ушел под лед. Проводившиеся сразу после случившегося спасателями поисковые водолазные работы результата не дали. Обследование акватории реки продолжили на плавсредствах после таяния льда. В пятницу обнаружили тело.

После безвестного исчезновения ребенка региональное Следственное управление возбудило уголовное дело, расследование его продолжается, отметила Гацко. На место обнаружения тела в пятницу выезжали следователь Гурьевского межрайонного следственного отдела, следователь-криминалист Следственного управления, назначили судебно-медицинскую экспертизу, уточнила она.