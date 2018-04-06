Юрий Чайка назначил нового прокурора Вахитовского района

Артур Абуталипов родился в 1977 году в Казани. Окончил

Родился 18 марта 1977 года в г. Казани. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина и экономический факультет КГТИ.

Работать в прокуратуре начал в 1998 году в должности следователя по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики. В 2002 году возглавил отдел по надзору за исполнением законов в сфере финансов прокуратуры республики.

В 2002 — 2003 гг. — заместитель Нижнекамского городского прокурора.

В 2003 — 2007 гг. — заместитель Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В 2007— 2011 гг. — заместитель прокурора Ново-Савинского района Казани.

В 2011 — 2014 гг. работал прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Напомним, ранее занимавший эту должность Владимир Посохов в июле 2017 года был назначен начальником управления правовой статистики.