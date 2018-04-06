Ещё
Юрий Чайка назначил нового прокурора Вахитовского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Чайка назначил нового прокурора Вахитовского района 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Юрий Чайка назначил на должность прокурора Вахитовского района Казани Артура Абуталипова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Артур Абуталипов родился в 1977 году в Казани. Окончил
Родился 18 марта 1977 года в г. Казани. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина и экономический факультет КГТИ.
Работать в прокуратуре начал в 1998 году в должности следователя по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики. В 2002 году возглавил отдел по надзору за исполнением законов в сфере финансов прокуратуры республики.
В 2002 — 2003 гг. — заместитель Нижнекамского городского прокурора.
В 2003 — 2007 гг. — заместитель Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
В 2007— 2011 гг. — заместитель прокурора Ново-Савинского района Казани.
В 2011 — 2014 гг. работал прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
С 2014 по 2018 годы работал начальником отдела по надзору за дознанием в татарстанских МВД, УФСКН, УФССП, ГУ МЧС.
Напомним, ранее занимавший эту должность Владимир Посохов в июле 2017 года был назначен начальником управления правовой статистики.
АиФ Казань: последние новости
Родительское собрание «Лиза Алерт» пройдет в Казани 7 апреля в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки Вернуть миллионы. Следователь об экономических преступлениях в Татарстане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост47
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ168
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ78
В Москву придет аномальное потепление14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение