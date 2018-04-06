Юрий Чайка назначил нового прокурора Вахитовского района 

Юрий Чайка назначил на должность прокурора Вахитовского района Казани Артура Абуталипова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Артур Абуталипов родился в 1977 году в Казани. Окончил
Родился 18 марта 1977 года в г. Казани. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина и экономический факультет КГТИ.
Работать в прокуратуре начал в 1998 году в должности следователя по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики. В 2002 году возглавил отдел по надзору за исполнением законов в сфере финансов прокуратуры республики.
В 2002 — 2003 гг. — заместитель Нижнекамского городского прокурора.
В 2003 — 2007 гг. — заместитель Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
В 2007— 2011 гг. — заместитель прокурора Ново-Савинского района Казани.
В 2011 — 2014 гг. работал прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
С 2014 по 2018 годы работал начальником отдела по надзору за дознанием в татарстанских МВД, УФСКН, УФССП, ГУ МЧС.
Напомним, ранее занимавший эту должность Владимир Посохов в июле 2017 года был назначен начальником управления правовой статистики.