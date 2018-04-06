В Екатеринбурге за год стало на две тысячи ветеранов меньше

Екатеринбурге готовятся поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году их 1331 человек — это участники и инвалиды войны. Еще 238 человек — узники концлагерей и гетто. Больше всего на Урале, конечно, тружеников тыла, которые в годы войны работали на многочисленных заводах и фабриках — их осталось 12,5 тысячи человек.

— Почти 2 тысячи человек за год ушли из жизни, — сказал на заседании оргкомитета по подготовке к Дню Победы замглавы города Михаил Матвеев . — Наша задача — дойти до каждого ветерана. Они являются живыми реальными людьми, кто эту победу одержал. Мы должны прежде всего отдать им дань уважения.

По словам Михаила Матвеева, поздравлять ветеранов будут на дому, но во время парада на площади 1905 года будут сооружены трибуны. Ветераны смогут смотреть парад, акцию «Бессмертный полк». Приглашения будут распространять через советы ветеранов, но если кто-то из них придёт сам, то, заверили в мэрии, на трибунах обязательно найдётся для него место. По периметру площади будут работать волонтёры, чтобы в случае необходимости оказать любую помощь.

В 12:00 на больших экранах на площади начнут транслировать московский парад Победы. Сейчас есть ещё вопросы по звуковому сопровождению парада. По словам замглавы города, то звуковое оборудование, которое стоит на площади, уже давно устарело. Совместно с компанией «Ростелеком» в мэрии сейчас решают, какие дополнительные меры примут в этом году, чтобы улучшить ситуацию со звуком.

В этом году, рассказал руководитель областного Союза ветеранов Юрий Судаков , гостями Дня Победы в Екатеринбурге станут ветераны из Вьетнама , которые «очень хорошо щёлкали американцев». Они прилетят в Екатеринбург за несколько дней до праздника.