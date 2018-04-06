Ещё
Дочь Анны Седоковой заподозрила маму в беременности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Анны Седоковой заподозрила маму в беременности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Седокова родила сына весной прошлого года. Гектор уже успел стать звездой телевидения: вместе со знаменитой мамой и своей старшей сестрой Алиной он принимал участие в съемках программы «Вокруг света во время декрета». Анна же успевает работать и проводить время со своими тремя детьми.
Накануне Седокова выложила в свой микроблог фотографию, на которой позирует в новом купальнике. Певица признается, что не до конца пришла в форму после рождения сына и все еще не может побороть несколько лишний килограммов, однако при этом артистка полностью довольна своей внешностью.
Под новым снимком Анна призналась поклонникам, что ее младшая дочь Моника, увидев маму в новом купальнике, решила, что певица вновь беременна. Как оказалось, дочка артистки мечтает еще об одном братике.
«Я сегодня купила купальник мечты! Он так блестит. Такой, знаете, чтобы выйти на пляж и исключительно фотографироваться. Меня даже не остановило то, что Мона, оценивая мой образ, спросила не беременна ли я! Ещё она сказала, что ей срочно нужен ещё один брат. Ведь Гектор будет защищать ее, а Алина вот без охраны осталась. Так что, может это и я знак. А купальник, видите, можно до 8 месяца носить точно», — написала Анна.
Добавим, что некоторое время назад Седокова признавалась поклонникам, что мечтает родить еще одного малыша.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1750972225055637562_179302148"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Хакеры выложили в Сеть интимные фото Риз Уизерспун Нюшу встретили в клинике для будущих мам: певица готовится к родам Волочкова растянулась в шпагате ради 65-летнего автора «Альманаха любви»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост47
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ168
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ78
В Москву придет аномальное потепление14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение