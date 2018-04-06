Дочь Анны Седоковой заподозрила маму в беременности

Анна Седокова родила сына весной прошлого года. Гектор уже успел стать звездой телевидения: вместе со знаменитой мамой и своей старшей сестрой Алиной он принимал участие в съемках программы «Вокруг света во время декрета». Анна же успевает работать и проводить время со своими тремя детьми.

Накануне Седокова выложила в свой микроблог фотографию, на которой позирует в новом купальнике. Певица признается, что не до конца пришла в форму после рождения сына и все еще не может побороть несколько лишний килограммов, однако при этом артистка полностью довольна своей внешностью.

Под новым снимком Анна призналась поклонникам, что ее младшая дочь Моника, увидев маму в новом купальнике, решила, что певица вновь беременна. Как оказалось, дочка артистки мечтает еще об одном братике.

«Я сегодня купила купальник мечты! Он так блестит. Такой, знаете, чтобы выйти на пляж и исключительно фотографироваться. Меня даже не остановило то, что Мона, оценивая мой образ, спросила не беременна ли я! Ещё она сказала, что ей срочно нужен ещё один брат. Ведь Гектор будет защищать ее, а Алина вот без охраны осталась. Так что, может это и я знак. А купальник, видите, можно до 8 месяца носить точно», — написала Анна.

Добавим, что некоторое время назад Седокова признавалась поклонникам, что мечтает родить еще одного малыша.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1750972225055637562_179302148"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);