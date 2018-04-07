Анна Седокова подогрела слухи о беременности

Певица очень обрадовалась, когда во время шоппинга смогла найти идеальный купальник — черный с блестками. По словам Ани, подобный наряд предназначен исключительно для красивой фотосессии на пляже. Седокова уже в примерочной кабинке вошла в образ и, надев солнечные очки, сделала селфи.

Анна рассказала, что от пополнения гардероба ее не удержал даже вопрос средней дочери, Моники. Девочка поинтересовалась, не беременна ли ее мама снова. Видимо, купальник имел подобный визуальный эффект. Певица призналась, что Моника часто докучает ей вопросами о еще одном братике. 6-летняя дочка Анны считает, что малыш Гектор будет защитником для старшей сестры, в то время как она останется одна. Седокова посчитала такие слова своего ребенка определенным знаком и добавила, что этот купальник можно смело носить до 8 месяца беременности.

Многие фанаты восхитились идеальной фигурой многодетной матери. Мужчины сообщали, что с радостью сыграли бы с Аней в пляжный волейбол. Поклонники поддержали Седокову в мыслях о 4-м ребенке, но пожелали выбрать достойного папу малышу.