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Сергей Чемезов удостоен награды Республики Казахстан
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Сергей Чемезов удостоен награды Республики Казахстан 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Александр Уткин
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов удостоен государственной награды Республики Казахстан — ордена Достык. Торжественная церемония вручения состоялась в посольстве Республики Казахстан.
Одну из самых значимых государственных наград республики Сергею Чемезову вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. Глава Ростеха выразил благодарность и отметил особую важность укрепления добрососедских и партнерских отношений между Россией и Казахстаном.
Орден Достык (Дружбы) присваивается за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами. Награда была учреждена в 1995 году и имеет две степени. Кавалерами ордена являются Генеральные секретари ООН Пан Ги Мун и Кофи Аннан, президент ФИФА Йозеф Блаттер. Среди российских кавалеров ордена — патриарх Московский и всея Руси Алексий II, выдающийся оружейный конструктор Михаил Калашников и другие.
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