Актриса Ю. Меньшова и победительница шоу «Голос» Д. Гарипова прочитают «Тотальный диктант» в МПГУ 

Известные российские актеры и музыканты прочитают «Тотальный диктант» 14 апреля на площадке Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Мы рады проводить у себя «Тотальный диктант», ведь цель данной акции — заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать — соответствует цели нашего университета, главного педагогического вуза страны», — приводит пресс-служба слова директора Института филологии МПГУ Елены Чернышевой.
Текст диктанта на площадке МПГУ будут читать победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, актеры театра и кино Сергей Юшкевич и Игорь Гордин, певец и продюсер Митя Фомин, а также актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Леонид Юзефович и другие. Автором текста «Тотального диктанта — 2018» стала писательница Гузель Яхина.