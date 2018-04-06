Актриса Ю. Меньшова и победительница шоу «Голос» Д. Гарипова прочитают «Тотальный диктант» в МПГУ

Известные российские актеры и музыканты прочитают «Тотальный диктант» 14 апреля на площадке Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.