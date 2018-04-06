Ещё
В Тахтамукайском районе задержали шесть нелегалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тахтамукайском районе задержали шесть нелегалов 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
На территории одного из строящихся объектов в Тахтамукайском районе Адыгеи бойцы ОМОН и специалисты авиационного отряда территориального отдела Росгвардии оказали силовую поддержку оперативникам ФСБ и сотрудникам республиканского МВД при выявлении нарушителей миграционного законодательства РФ.
«Правоохранители проверили законность пребывания и трудоустройства более 30 иностранцев и выявили 6 мигрантов, незаконно пребывающих на территории России», рассказали в Росгвардии по РА.
В отношении четверых из них составлены протоколы об административном правонарушении, один из задержанных нелегалов предстанет перед судом, который рассмотрит вопрос об его административном выдворении.
Работодатель нелегальных мигрантов установлен и привлечен к административной ответственности.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе подвели итоги конкурса на лучшую организацию праздничной торговли В РА прошло заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями В Майкопе провели конкурс «Безопасное колесо-2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост47
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ169
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ79
В Москву придет аномальное потепление14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение