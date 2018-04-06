В Тахтамукайском районе задержали шесть нелегалов

На территории одного из строящихся объектов в Тахтамукайском районе Адыгеи бойцы ОМОН и специалисты авиационного отряда территориального отдела Росгвардии оказали силовую поддержку оперативникам ФСБ и сотрудникам республиканского МВД при выявлении нарушителей миграционного законодательства РФ

«Правоохранители проверили законность пребывания и трудоустройства более 30 иностранцев и выявили 6 мигрантов, незаконно пребывающих на территории России», рассказали в Росгвардии по РА.

В отношении четверых из них составлены протоколы об административном правонарушении, один из задержанных нелегалов предстанет перед судом, который рассмотрит вопрос об его административном выдворении.

Работодатель нелегальных мигрантов установлен и привлечен к административной ответственности.