В донском парламенте создадут рабочую группу по проблемам пассажирских перевозок

В Законодательном собрании Ростовской области создадут рабочую группу по решению проблем в сфере пассажирских перевозок в регионе. Об этом сообщает РБК-Ростов со ссылкой на слова руководителя фракции «Справедливая Россия» в донском парламенте Сергея Косинова.

«До 10 апреля все стороны должны дать предложения по составу рабочей группы, в которую войдут заинтересованные специалисты. Их задача — сформировать предложения по существующим проблемам в сфере пассажирских перевозок», — рассказал депутат. Он отметил, что вместе с представителями компаний-перевозчиков и ведомств будет разработан комплекс мероприятий для решения проблем в сфере. В первую очередь речь идет о внедрении безналичной системы оплаты проезда по всему региону.