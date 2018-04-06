В донском парламенте создадут рабочую группу по проблемам пассажирских перевозок 

В Законодательном собрании Ростовской области создадут рабочую группу по решению проблем в сфере пассажирских перевозок в регионе. Об этом сообщает РБК-Ростов со ссылкой на слова руководителя фракции «Справедливая Россия» в донском парламенте Сергея Косинова.
«До 10 апреля все стороны должны дать предложения по составу рабочей группы, в которую войдут заинтересованные специалисты. Их задача — сформировать предложения по существующим проблемам в сфере пассажирских перевозок», — рассказал депутат. Он отметил, что вместе с представителями компаний-перевозчиков и ведомств будет разработан комплекс мероприятий для решения проблем в сфере. В первую очередь речь идет о внедрении безналичной системы оплаты проезда по всему региону.
«Это позволит эффективнее бороться с теневым бизнесом в сфере пассажироперевозок. Кроме того, это позволит рационализировать бюджетные расходы, в частности, на льготный проезд для граждан», — отметил Сергей Косинов. Кроме того, уже 25 апреля депутаты донского парламента заслушают отчет губернатора Василия Голубева и обсудят данную проблему. На июньское заседание Законодательного собрания запланирован «правительственный час» на тему пассажирских перевозок.