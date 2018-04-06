Ещё
В донском парламенте создадут рабочую группу по проблемам пассажирских перевозок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В донском парламенте создадут рабочую группу по проблемам пассажирских перевозок 

Деловое сообщество 1 час назад
В Законодательном собрании Ростовской области создадут рабочую группу по решению проблем в сфере пассажирских перевозок в регионе. Об этом сообщает РБК-Ростов со ссылкой на слова руководителя фракции «Справедливая Россия» в донском парламенте Сергея Косинова.
«До 10 апреля все стороны должны дать предложения по составу рабочей группы, в которую войдут заинтересованные специалисты. Их задача — сформировать предложения по существующим проблемам в сфере пассажирских перевозок», — рассказал депутат. Он отметил, что вместе с представителями компаний-перевозчиков и ведомств будет разработан комплекс мероприятий для решения проблем в сфере. В первую очередь речь идет о внедрении безналичной системы оплаты проезда по всему региону.
«Это позволит эффективнее бороться с теневым бизнесом в сфере пассажироперевозок. Кроме того, это позволит рационализировать бюджетные расходы, в частности, на льготный проезд для граждан», — отметил Сергей Косинов. Кроме того, уже 25 апреля депутаты донского парламента заслушают отчет губернатора Василия Голубева и обсудят данную проблему. На июньское заседание Законодательного собрания запланирован «правительственный час» на тему пассажирских перевозок.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове установили еще 80 камер видеофиксации Проезд в общественном транспорте Краснодара с 20 апреля подорожает, льготы — сохранятся, при оплате транспортной картой — скидка С 7 апреля изменится схема движения городского маршрута №20-МТ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост47
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ169
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ79
В Москву придет аномальное потепление14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение