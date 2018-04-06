Парковку многоэтажки в Одинцове затапливает

Заодно и коммуникации. В ситуации разбиралась съемочная группа «360».

От регулярных протечек в многоэтажке начали разрушаться стены. Дом сдали в эксплуатацию всего 4 года назад. Не успев заехать, новоселы тут же оценили качество сделанных работ. В управляющей компании подали на застройщика в суд и на дальнейшие жалобы жильцов отвечать перестали. Теперь каждый раз во время осадков, парковка уходит под воду. Кроме того, вода попадает на проводку, и жильцы опасаются возможного пожара.

Жители писали на портал «Добродел», им ответили, что в рамках программы решить проблему невозможно и закрыли вопрос. Съемочная группа «360» отправила в управляющую компанию, но, несмотря на приемные часы, на месте директора не оказалось. Подробности — в сюжете «360».