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Парковку многоэтажки в Одинцове затапливает
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Парковку многоэтажки в Одинцове затапливает 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Заодно и коммуникации. В ситуации разбиралась съемочная группа «360».
От регулярных протечек в многоэтажке начали разрушаться стены. Дом сдали в эксплуатацию всего 4 года назад. Не успев заехать, новоселы тут же оценили качество сделанных работ. В управляющей компании подали на застройщика в суд и на дальнейшие жалобы жильцов отвечать перестали. Теперь каждый раз во время осадков, парковка уходит под воду. Кроме того, вода попадает на проводку, и жильцы опасаются возможного пожара.
Жители писали на портал «Добродел», им ответили, что в рамках программы решить проблему невозможно и закрыли вопрос. Съемочная группа «360» отправила в управляющую компанию, но, несмотря на приемные часы, на месте директора не оказалось. Подробности — в сюжете «360».
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