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Четыре района Рязанской области модернизируют до конца года кинотеатры
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Четыре района Рязанской области модернизируют до конца года кинотеатры 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Четыре муниципальных образования Рязанской области получили деньги Фонда кино на модернизацию кинозалов, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
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