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На озере под Копейском топило гнезда пеликанов: орнитологи собрали плот из 6 поддонов
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На озере под Копейском топило гнезда пеликанов: орнитологи собрали плот из 6 поддонов 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Несколько лет челябинские орнитологи бились над проблемой затопления гнезд кудрявых пеликанов в Донгузловском заказнике под Копейском: по весне уровень воды в озере прибывал и яйца смывало с тростниковых островков, которые вьют сами птицы. Лишь в этом году наконец удалось найти финансовую поддержку и активисты смастерили специальные плавучие плоты для пернатых. Конструкцию уже установили на покрытый льдом водоем — осталось поглядеть, облюбуют ли пеликаны, которые недавно вернулись из Индии, новое место для гнездования.
— Эта проблема характерная, но незаметная. Мы ее обнаружили в 2014 году, когда снимали птиц с квадрокоптера, но возможности помочь им не было: нужны были средства. Сейчас мы все-таки нашли поддержку, почти все расходы взяла на себя организация «Народный контроль», — рассказал «Хорошим новостям» орнитолог Евгений Попов.
Конструкция в своем роде уникальна. В европейской практике плавучие плоты не предусмотрены: как объяснил Евгений, в них нет потребности, ведь уровень воды не колеблется. В России же подобный искусственный остров пробовали сделать в Омске, но технология там была иной, да и попытка не увенчалась успехом. Челябинцы же сделали следующее: соорудили несколько поддонов из сосны, закрепили их на железных бочках и соединили в огромный плот. Этот пилотный «островок» поставили в то место, где обычно размещается маленькая колония из семи гнезд. Всего в Донгузловском заказнике в 2016 году насчитали около 300 кудрявых пеликанов.
Конечно, для всех птиц места но плоту не хватит, но пока орнитологи решили понаблюдать, сработает ли их затея. Пеликаны начнут гнездиться уже с середины апреля, а в конце мая волонтеры намереваются проведать своих подопечных.
— Обычно пеликаны сами обустраивают островки для гнезд, но их как раз и затапливает. Мы посмотрим, понравится ли плавучий остров птицам. Если облюбуют — в следующем году сделаем еще. Кстати, для безопасности птиц мы использовали специальный антисептик, — говорит Евгений.
Кроме того, в будущем орнитологи собираются установить видеокамеры, чтобы наблюдать за жизнью пернатых семейств.
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