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Цистерна с неизвестным химическим веществом сошла с рельс на заводе Свердлова в Дзержинске
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Цистерна с неизвестным химическим веществом сошла с рельс на заводе Свердлова в Дзержинске 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
На ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 5 апреля сошла с рельс цистерна предположительно с метанолом. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье». По словам источника издания, близкого к руководству города, произошел розлив опасного вещества.
Метанол (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила) —простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость.
В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора подтвердили информацию о сходе цистерн, однако опровергли факт розлива.
— По информации, проступившей от ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 5 апреля 2018 года на подъездных железнодорожных путях предприятия произошел сход цистерны, при котором опрокидывание цистерны, розлив опасного вещества, загрязнения окружающей среды или причинения вреда жизни и здоровью не зафиксировано — сообщается на сайте предприятия. — В настоящее время цистерна поставлена на рельсы, проводятся мероприятия по восстановлению движения по железнодорожным путям.
В управлении Ростехнадзора уточнили, что произошедшее классифицируется как инцидент на опасном производственном объекте.
Надзорное ведомсво проводит проверку происшествия.
Ранее мы сообщали, что завод попал в разработку столичного ФСБ. Там, якобы, проводились обыски. Позднее на заводе сообщили, что проводились не обыски, а «проверочное мероприятие в форме обследования помещений».
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