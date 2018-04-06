Цистерна с неизвестным химическим веществом сошла с рельс на заводе Свердлова в Дзержинске

На ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 5 апреля сошла с рельс цистерна предположительно с метанолом. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье». По словам источника издания, близкого к руководству города, произошел розлив опасного вещества.

Метанол (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила) —простейший одноатомный спирт, бесцветная ядовитая жидкость.

В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора подтвердили информацию о сходе цистерн, однако опровергли факт розлива.

— По информации, проступившей от ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» 5 апреля 2018 года на подъездных железнодорожных путях предприятия произошел сход цистерны, при котором опрокидывание цистерны, розлив опасного вещества, загрязнения окружающей среды или причинения вреда жизни и здоровью не зафиксировано — сообщается на сайте предприятия. — В настоящее время цистерна поставлена на рельсы, проводятся мероприятия по восстановлению движения по железнодорожным путям.

В управлении Ростехнадзора уточнили, что произошедшее классифицируется как инцидент на опасном производственном объекте.

Надзорное ведомсво проводит проверку происшествия.