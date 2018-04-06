Ещё
В Омске на автобусном маршруте №55 начал действовать повременный проездной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске на автобусном маршруте №55 начал действовать повременный проездной 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На городском автобусном маршруте № 55Н «Ул. Лобкова — микрорайон „Булатово“ начал действовать проездной билет „Повременный“. В Омске у частных перевозчиков такой проездной билет действует всего на трёх маршрутах — № 20Н, 40 и 55Н.
Теперь омичи при оплате проезда с помощью повременного проездного билета во всех муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в автобусах № 20Н, 40 и 55Н, стоимость проезда составит 21 рублей. Но горожане смогут пересесть на другой маршрут не позднее 45 минут после оплаты первой поездки, тогда стоимость проезда составит 1 рубль.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске отозвали разрешение на реконструкцию кинотеатра «Первомайского» Омским охотникам грозит крупный штраф за отстрел перелётных птиц В Омске с конца апреля начнут ездить дачные автобусы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ177
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая290
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост38
Поплавская сорвала шоу на НТВ70
В Москву придет аномальное потепление13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение