В Омске на автобусном маршруте №55 начал действовать повременный проездной

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На городском автобусном маршруте № 55Н «Ул. Лобкова — микрорайон „Булатово“ начал действовать проездной билет „Повременный“. В Омске у частных перевозчиков такой проездной билет действует всего на трёх маршрутах — № 20Н, 40 и 55Н.

Теперь омичи при оплате проезда с помощью повременного проездного билета во всех муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в автобусах № 20Н, 40 и 55Н, стоимость проезда составит 21 рублей. Но горожане смогут пересесть на другой маршрут не позднее 45 минут после оплаты первой поездки, тогда стоимость проезда составит 1 рубль.