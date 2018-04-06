Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан»

Министерством финансов Российской Федерации подготовлены два законопроекта об уточнении статуса самозанятых граждан: проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“, а также проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“.

Общественная палата Российской Федерации проводит „нулевое чтение“ указанных законопроектов, имеющее целью формирование позиции Палаты по следующим вопросам:

— Допустима ли замена уведомительного порядка ведения деятельности самозанятыми гражданами?

— Следует ли на законодательном уровне прямо предусмотреть, что деятельность самозанятых граждан не относится к предпринимательской деятельности?

— Каким должен быть закрепленный на федеральном уровне перечень видов деятельности самозанятых граждан?

— Следует ли относить к самозанятым тех граждан, кто имеет основное место работы?

— Зачем нужна легализация самозанятых?

В работе примут участие члены ОП РФ , представители Государственной Думы , Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства „ОПОРА РОССИИ“, общероссийского Профсоюза образования, профсоюза работников здравоохранения России, а также представители министерств и ведомств, а также эксперты ОП РФ.

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