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Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан»
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Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
6 апреля в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» Общественная палата России проведёт «нулевые чтения» пакета законопроектов «Об уточнении статуса самозанятых граждан»
Министерством финансов Российской Федерации подготовлены два законопроекта об уточнении статуса самозанятых граждан: проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“, а также проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“.
Общественная палата Российской Федерации проводит „нулевое чтение“ указанных законопроектов, имеющее целью формирование позиции Палаты по следующим вопросам:
— Допустима ли замена уведомительного порядка ведения деятельности самозанятыми гражданами?
— Следует ли на законодательном уровне прямо предусмотреть, что деятельность самозанятых граждан не относится к предпринимательской деятельности?
— Каким должен быть закрепленный на федеральном уровне перечень видов деятельности самозанятых граждан?
— Следует ли относить к самозанятым тех граждан, кто имеет основное место работы?
— Зачем нужна легализация самозанятых?
Модератор — заместитель Секретаря Общественной Палаты РФ Лидия Юрьевна Михеева.
В работе примут участие члены ОП РФ, представители Государственной Думы, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства „ОПОРА РОССИИ“, общероссийского Профсоюза образования, профсоюза работников здравоохранения России, а также представители министерств и ведомств, а также эксперты ОП РФ.
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