Волосы Трампа вновь попытались сбежать 

В Twitter вновь обратили внимание на странное поведение волос президента США Дональда Трампа. Пользователь @davidmackau поделился видео, на котором шевелюра политика будто пытается сбежать от владельца.
Ролик был заснят в четверг, 5 апреля, когда Трамп вылетал в Западную Виргинию на конференцию о налогах. В этот день дул очень сильный ветер. За сутки видео посмотрели больше двадцати тысяч человек.
Пользователи сравнили волосы президента с нереалистичными прическами персонажей аниме и овощами.
Трамп воспринимает пристальное внимание к своем прическе с самоиронией. После того, как интернет высмеял его лысину, он признался на конференции консервативного политического действия, что «пытается изо всех чертовых сил скрыть залысину».