Прическа Трампа снова стала хитом соцсетей

Президент США Дональд Трамп в четверг отправился в деловую поездку в Западную Вирджинию, однако с самого начала что-то пошло не так.

Сперва на аэродроме в штате Мэрилэнд, где начиналась поездка Трампа, при посадке в президентский самолет на американского лидера и его волосы обрушились потоки шквального ветра. От прически за несколько секунд не осталось и следа.

Произошедшее вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей, которые уже давно с большим вниманием следят за прической 45-го президента США.

«Трамп летит в Западную Вирджинию, но его волосы решили остаться в Мэриленде», — прокомментировал забавную ситуацию пользователь социальной сети.

Добравшись до места назначения, Дональд Трамп решил взять инициативу в свои руки и дальше шутил уже сам.

На заседании круглого стола, где обсуждались вопросы американской налоговой политики, президент начал свое выступление с комплимента сидящей в зале девушке.

«Симпатичный головной убор!» — воскликнул Трамп, указывая пальцем в сторону кепки «Make America Great Again», в которой пришла одна из посетительниц мероприятия.

Потратив некоторое время на приветствие собравшихся, американский лидер перешел непосредственно к повестке дня.

Трамп поднял перед собой бумагу с подготовленным текстом выступления: «Это должны были быть мои замечания, я бы потратил пару минут на то, чтобы их озвучить».

«Но это было бы слишком скучно», — констатировал президент и эффектно выбросил документ. Зал отреагировал одобрительным смехом и бурными аплодисментами.

Дональд Трамп давно является одним из самых обсуждаемых в интернете политиков. Пользователи с большим интересом следят за любыми изменениями его укладки и даже посвящают прическе президента юмористические коллажи.

Зачастую повод для шуток дает и сам президент своим экстравагантным поведением. Его чересчур энергичные рукопожатия давно стали объектом всеобщего внимания в интернете и даже разошлись на мемы.

На этой неделе американский еженедельник New York Magazine поместил на обложку фотографию американского президента со свиным пятаком вместо носа.