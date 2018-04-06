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Прическа Трампа снова стала хитом соцсетей
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Прическа Трампа снова стала хитом соцсетей 

Ридус 1 час назад
Президент США Дональд Трамп в четверг отправился в деловую поездку в Западную Вирджинию, однако с самого начала что-то пошло не так.
Сперва на аэродроме в штате Мэрилэнд, где начиналась поездка Трампа, при посадке в президентский самолет на американского лидера и его волосы обрушились потоки шквального ветра. От прически за несколько секунд не осталось и следа.
Произошедшее вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей, которые уже давно с большим вниманием следят за прической 45-го президента США.
«Трамп летит в Западную Вирджинию, но его волосы решили остаться в Мэриленде», — прокомментировал забавную ситуацию пользователь социальной сети.
Добравшись до места назначения, Дональд Трамп решил взять инициативу в свои руки и дальше шутил уже сам.
На заседании круглого стола, где обсуждались вопросы американской налоговой политики, президент начал свое выступление с комплимента сидящей в зале девушке.
«Симпатичный головной убор!» — воскликнул Трамп, указывая пальцем в сторону кепки «Make America Great Again», в которой пришла одна из посетительниц мероприятия.
Потратив некоторое время на приветствие собравшихся, американский лидер перешел непосредственно к повестке дня.
Трамп поднял перед собой бумагу с подготовленным текстом выступления: «Это должны были быть мои замечания, я бы потратил пару минут на то, чтобы их озвучить».
«Но это было бы слишком скучно», — констатировал президент и эффектно выбросил документ. Зал отреагировал одобрительным смехом и бурными аплодисментами.
Дональд Трамп давно является одним из самых обсуждаемых в интернете политиков. Пользователи с большим интересом следят за любыми изменениями его укладки и даже посвящают прическе президента юмористические коллажи.
Зачастую повод для шуток дает и сам президент своим экстравагантным поведением. Его чересчур энергичные рукопожатия давно стали объектом всеобщего внимания в интернете и даже разошлись на мемы.
На этой неделе американский еженедельник New York Magazine поместил на обложку фотографию американского президента со свиным пятаком вместо носа.
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