Нижегородка лишилась денег с банковской карты через смс-рассылку 

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Ремонт участка трассы Нижний Новгород-Саратов завершат до ЧМ-2018

Открылись глаза? Почему силовики зачастили к народным избранникам

Скончался токарь производства в Дзержинске, которого затянуло в станок