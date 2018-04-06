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Нижегородка лишилась денег с банковской карты через смс-рассылку
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Нижегородка лишилась денег с банковской карты через смс-рассылку 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Злоумышленников сейчас ищут полицейские, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Незадолго до этого 27-летняя женщина разместила на одном из интернет-сайтов объявление о продаже либо обмене меховых изделий. Спустя некоторое время ей на телефон пришло смс с предложением обмена и ссылкой на товар. Женщина проигнорировала сообщение. Но ее сын, взявший телефон, прошел по ссылке и установил вредоносную программу. Вскоре с банковского счета нижегородки было списано 47 тысяч рублей. Полицейские рекомендуют быть внимательными при поступлении смс — уведомлений, не переходить по ссылкам, указанным в сообщении с неизвестных номеров. Также нужно регулярно обновлять антивирусные программы в компьютере и телефоне.
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