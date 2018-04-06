Союз кинематографистов Петербурга останется в Доме кино и получит рассрочку по долгам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 апреля. / ТАСС /. Власти Петербурга не будут выселять Союз кинематографистов из Дома кино на Караванной улице после вынесения соответствующего решения суда, а также предоставят рассрочку по выплате долга в размере 3,8 млн руб. Как сообщили ТАСС в пятницу в комитете имущественных отношений, стороны планируют заключить мировое соглашение в ближайшие пару месяцев в Арбитражном суде апелляционной инстанции.

"Стороны договорились о заключении мирового соглашения, предусматривающего сохранение договорных отношений между городом и Союзом кинематографистов в отношении помещений Дома кино, а также предоставление городом рассрочки на уплату союзом взысканного судом штрафа в городской бюджет в 3,8 млн рублей в связи с несогласованной перепланировкой помещений", — сообщили в комитете. По данным ведомства, после суда состоялась встреча сторон, направленная на урегулирование ситуации, а мировое соглашение планируют заключить в течение пары месяцев.

"По вопросу перепланировки Союз уже сейчас проводит работу по ее согласованию. При этом Дом кино под руководством союза продолжит работать на Караванной улице в обычном режиме", — подчеркнули в комитете.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск городского комитета имущественных отношений (КИО) о выселении Союза кинематографистов Санкт-Петербурга из здания в историческом центре города на Караванной улице за нарушение условий договора безвозмездного пользования и взыскании долгов организации. Договор с Союзом кинематографистов Петербурга был заключен в 1994 году. Исполнительный директор петербургского союза кинематографистов Александр Бабаян сообщил ТАСС, что организация рассматривает возможность заключения мирового соглашения с комитетом имущественных отношений по данному вопросу, а в случае неудачи планирует подать жалобу в вышестоящую инстанцию.