Ставропольские технопарки берут на вооружение технологии «Сколково»

Сервисы для стартапов «Сколково» могут быть применены в технопарках на Ставрополье . Региональные власти начали изучать возможности их применения на инновационных площадках края на профильных семинарах.

«Разберемся вместе с участниками семинара, как организовать сервисы у себя в Ставропольском технопарке и как правильно использовать те сервисы, которые будут предоставлены в регионах самим технопарком Сколково», — сообщил замначальника управления по модернизации экономики краевого Минэкономразвития Сергей Макрушин.

На сайте ведомства также отмечается, обучение сейчас проходят сотрудники региональных операторов Сколково и региональных технопарков, которые претендуют на статус регионального оператора.