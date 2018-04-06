Ещё
Ставропольские технопарки берут на вооружение технологии «Сколково»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольские технопарки берут на вооружение технологии «Сколково» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Сервисы для стартапов «Сколково» могут быть применены в технопарках на Ставрополье. Региональные власти начали изучать возможности их применения на инновационных площадках края на профильных семинарах.
«Разберемся вместе с участниками семинара, как организовать сервисы у себя в Ставропольском технопарке и как правильно использовать те сервисы, которые будут предоставлены в регионах самим технопарком Сколково», — сообщил замначальника управления по модернизации экономики краевого Минэкономразвития Сергей Макрушин.
На сайте ведомства также отмечается, обучение сейчас проходят сотрудники региональных операторов Сколково и региональных технопарков, которые претендуют на статус регионального оператора.
«Это Кавказ»: последние новости
Инвестор из Екатеринбурга откроет гемодиализные центры в Буйнакске и Хасавюрте На источниках Мелчхи в Чечне могут построить реабилитационный центр Рюкзак впечатлений: что увезти из Приэльбрусья?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост50
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ169
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая285
Поплавская сорвала шоу на НТВ81
В Москву придет аномальное потепление15
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение