В России утверждены новые критерии эффективности чиновников

Правительство Российской Федерации одобрило новые правила оценки результативности работы чиновников. В частности, вводится система их мотивации, которая напрямую зависит от качества работы с населением. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В документе поясняется, что утверждены новые правила оценки гражданами эффективности работы глав территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений).

Таким образом, решение о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей может быть принято на основании качества предоставления ими госуслуг, а также применения результатов такой оценки.

Начинает работать система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Два главных компонента мотивации — результаты оценки качества предоставляемых услуг гражданам и результаты работы с их отзывами, которые можно оставить на сайте «Ваш контроль».

«Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространен на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ», — говорится в тексте сообщения.

5 апреля в СМИ сообщалось, что кабмин внес изменения в порядок раскрытия информации компаниями, которые занимаются услугами в сфере коммунального хозяйства.

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