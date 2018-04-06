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В России утверждены новые критерии эффективности чиновников
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В России утверждены новые критерии эффективности чиновников 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Правительство Российской Федерации одобрило новые правила оценки результативности работы чиновников. В частности, вводится система их мотивации, которая напрямую зависит от качества работы с населением. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
В документе поясняется, что утверждены новые правила оценки гражданами эффективности работы глав территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений).
Таким образом, решение о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей может быть принято на основании качества предоставления ими госуслуг, а также применения результатов такой оценки.
Начинает работать система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Два главных компонента мотивации — результаты оценки качества предоставляемых услуг гражданам и результаты работы с их отзывами, которые можно оставить на сайте «Ваш контроль».
«Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространен на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ», — говорится в тексте сообщения.
5 апреля в СМИ сообщалось, что кабмин внес изменения в порядок раскрытия информации компаниями, которые занимаются услугами в сфере коммунального хозяйства.
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