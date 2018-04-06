Маловодность на Ангаре может осложнить перевозку грузов на Таймыр по Енисею

КРАСНОЯРСК , 6 апреля. / ТАСС /. Перевозка грузов по Енисею в районы Крайнего севера в этом году может осложниться маловодьем на реке Ангара. Гидрологи надеются решить проблему с помощью накопления воды в водохранилищах.

"Из-за низкого количества осадков, выпавших осенью, и небольшого снежного запаса, сформированного за зиму, прогнозируется маловодье на реке Ангара. Это, возможно, затруднит работу речного транспорта в Нижнем Приангарье", — рассказали ТАСС в Енисейском речном пароходстве (ЕРП), основном грузоперевозчике, работающем на реке.

Министр транспорта края Константин Димитров отметил, что «год ожидается непростым». В то же время, по словам министра, выше Ангары по течению Енисея, в районе Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, запасы снега довольно высоки, и Красноярское водохранилище, с учетом маловодья на Ангаре, формирует запасы, необходимые для поддержания судоходства.

"Это делается, чтобы давать не стандартный объем для судоходства с учетом притоков, а на тысячу кубов воды в секунду больше. Этого хватит для того, чтобы обеспечить работу грузовых судов по Енисею", — отметил Димитров.

По словам министра, главная проблема может возникнуть с вывозом леса по Ангаре. В прошлом году на реке сложилась похожая ситуация, и из-за маловодья по реке вывезли только 70% леса от запланированных объемов. По словам Димитрова, смягчить проблему позволит доставка грузов другими видами транспорта, или неполная загрузка судов, которые повезут лес.

Ранняя навигация

По прогнозам синоптиков, в этом году навигация может начаться на пять-шесть дней раньше обычных сроков, поскольку лед на реке сошел раньше обычного. На данный момент компания ведет подготовку флота, ремонт проходят около 170 судов, задействовали около 500 специалистов Енисейского речного пароходства.

После завершения ремонтных работ каждое судно должно пройти инспекционную проверку специалистами Российского речного реестра. Эксперты проверяют наличие всей необходимой документации на борту, производят наружный осмотр, измерения, проверку в действии и испытания, а затем оформляют документ, разрешающий эксплуатацию судна.

"Енисейское речное пароходство заблаговременно начинает предъявлять флот инспекторам Речного регистра, чтобы избежать «ремонтного ажиотажа» весной. Это позволит речникам оперативно приступить к весенней навигации на притоках Енисея в рамках программы «северного завоза». На сегодняшний день контролирующим органам уже предъявлено 97 единиц флота", — рассказали в пароходстве.

Всего в распоряжении «Енисейского речного пароходства» около 460 судов, в числе которых сухогрузы и танкеры.

Параллельно с подготовкой флота идет формирование заказов для «северного завоза». По предварительным данным, объем грузов будет примерно таким же как в прошлом году, когда Енисейское речное пароходство перевезло 3,2 млн тонн грузов. Более половины грузов традиционно приходится на корпорацию «Норильский никель» , который является основным акционером «Енисейского речного пароходства».

По реке перевозят песок, серу и различные грузы для строительных работ — собственных стройматериалов на территориях с вечной мерзлотой нет. Кроме того, суда «Енисейского речного пароходства» доставляют на север уголь, которым населенные пункты за полярным кругом отапливаются зимой.