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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и ее любовь к сосискам
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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и ее любовь к сосискам 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Три публикации, немного «звездных объедков» и почти 20 тысяч подписчиков. Такой итог пары дней блогерского опыта актрисы Софи Тернер, которая завела в инстаграме блог, посвященный обзорам на сочные сосиски.
А вы знали, что британская актриса Софи Тернер — ярая поклонница сосисок? Она уже не раз признавалась в любви к этому блюду, несмотря на то, что в основном предпочитает здоровое питание. Хотя кто поспорит с тем, что сосиски — это здо́рово?
Буквально на днях актриса завела в Instagram новый аккаунт @sophiessausagereviews, который полностью посвящен ее любимым мясным изделиям. Сразу после открытия странички девушка опубликовала свой первый обзор сосиски, которую она попробовала в лондонском аэропорту Хитроу.
Публикация от Passionate Bout The Saus (@sophiessausagereviews)
4 Апр 2018 в 12:46 PDT  «#безфильтра Лондон, Англия. Классическая камберлендская сосиска. Сочная. Кожица не слишком жесткая. Длиной примерно со средний палец: то, что надо. Но хотелось бы, чтобы кожица была поджаристей. Поэтому… Результат: 7/10»
Реакция фанатов на подобный контент от звезды была более чем бурной. Единственное фото сосиски стало популярнее, чем вся жизнь в сети некоторых пользователей инстаграма.
Настоящие фанаты «Игры престолов» не могли не вспомнить в комментариях к посту об одном из самых неприятных героев сериала, Рамси Болтоне, у которого с Сансой Старк мрачная сюжетная линия, полная насилия и крови.
На данный момент на новую страницу актрисы с обзорами подписано уже почти 20 тысяч человек. И это при том, что аккаунт Софи зарегистрировала совсем недавно — утром в среду, 4 апреля. Правда, начинающий фуд-блогер не всегда помнит, что фотографировать еду стоит до того, как приступил к трапезе.
В следующем обзоре из Лос-Анджелеса Софи оценила турецкую сосиску на 8 из 10 баллов, отметив, что у нее хрустящая корочка, но сама она мягкая внутри. В третьем и последнем на данный момент обзоре актриса рассказала про калифорнийскую сосиску под соусом. Это блюдо удостоилось только 4 баллов из 10. Продолжение следует…
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